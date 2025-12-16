Un presunto testaferro de Aldama declara que cobró 3.500 euros al mes por no hacer nada

Víctor de Aldama EFE

Un presunto testaferro del caso del fraude millonario de IVA de hidrocarburos, en el que están investigados Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, ha declarado ante el juez que durante tres meses cobró 3.500 euros mensuales a cambio de no hacer nada, únicamente por firmar lo que le decían.

J.S., investigado en la causa, fue administrador de Salamanca Fuel Center, una de las varias empresas que, según la investigación, empleó la compañía Villafuel para simular ventas de combustible, ocultando su destinatario real, dentro del 'modus operandi' de esta trama a la que se atribuye un fraude de 182,5 millones en IVA entre 2022 y 2024.

Este investigado ha declarado de forma voluntaria ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado, según han indicado a EFE varias fuentes jurídicas.

Ante el magistrado ha dicho que conocía al dueño de Salamanca Fuel Center, F.A, del club nocturno en el que trabajaba y que éste le ofreció trabajo en un negocio de hostelería y luego le puso como administrador de la empresa de hidrocarburos y empezó a sentirse incómodo cuando le pagaron 3.500 euros al mes por no hacer nada, solo por firmar lo que le decía el dueño de esta compañía.

Este investigado, sin experiencia en el sector y que antes ejercía como personal de seguridad en un local donde se prostituía a mujeres, solo ocupó ese puesto durante tres meses.

Ante el juez ha sostenido que cuando fue detenido, en octubre de 2024, no conocía Villafuel, la compañía de la trama a la que la empresa que administraba compraba supuestamente hidrocarburos, ni a qué se dedicaba.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Salamanca Fuel es una mercantil de carácter instrumental empleada por la trama y que el investigado que ha declarado este martes, J.S., tiene un "claro perfil de testaferro" a las órdenes de uno de los líderes de esta organización, el comisionista Víctor de Aldama.

Según los investigadores, Salamanca Fuel Center envió 34,6 millones de euros a empresas localizadas en Portugal, incluida la compañía Atmosferaudaz, perteneciente a Víctor de Aldama, que recibió 3,8 millones en la etapa en la J.S., administró la compañía.

La Guardia Civil considera que dichas transferencias podrían emplearse como posible canal de blanqueo, para alejar estos fondos de España y ocultarlos, dificultando su trazabilidad hasta retornarlos a España.