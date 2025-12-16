Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Interior elige como jefe de la UCO a Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Seguridad Nacional y Casa Real

Ep
16/12/2025 13:18
Pedro Merino Castro
Pedro Merino Castro
Europa Press
El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente fue ascendido al empleo de general, según han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Pedro Merino Castro pasó con anterioridad por la UCO y la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno.

También fue asignado a la Casa Real y ocupó la jefatura de la Comandancia de Salamanca, entre otros empleos como jefe de la Sección de Planes y Estudios en el Estado Mayor.

Las citadas fuentes del Instituto Armado han destacado del coronel Pedro Merino Castro su amplia formación y la variedad de destinos dentro de la Guardia Civil, "con especial experiencia en Policía Judicial".

Su antecesor, al frente de la jefatura de servicios técnicos

El relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Brigada de Rafael Yuste, que ha sido destinado al Mando de la Jefatura de Servicios Técnicos.

La UCO es la unidad encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos ellos bajo la dirección del teniente coronel Antonio Balas como responsable de Delitos Económicos.

También se ha encargado, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntos amaños en contratos públicos --junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar-- o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

