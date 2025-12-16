Alegría anuncia que este martes es su último día como ministra para dedicarse a Aragón

Pilar Alegría EFE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que este martes cierra su etapa como miembro del Ejecutivo para dedicarse a su labor como candidata socialista a la Presidencia de Aragón.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué enorme orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la formación profesional y el deporte de mi país", ha escrito Alegría en las redes sociales.

Añade que ha sido muy feliz, pero incide en que ahora inicia su "camino más emocionante".

"Vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza -asegura- para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra".

Alegría, que ofrecerá este martes su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de ministros, será sustituida en esa labor por una mujer.

Así lo avanzó este lunes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas durante la recepción que ofreció a los representantes de los medios de comunicación por la Navidad.

Sin embargo, no concretó nombre alguno ni el momento en que hará efectivo ese nombramiento.