Sánchez asegura que el PSOE actúa con "contundencia" contra la corrupción y el acoso

Pedro Sánchez Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró hoy que "gobernar es un honor" y que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

Tomé deja de presidir la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde tras las acusaciones de acoso sexual Más información

En un acto público durante la campaña para las elecciones extremeñas, Sánchez afirmó que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa, y añadió que "gobernar es dar la cara, afrontar los problemas y dar soluciones".