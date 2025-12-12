Junts pide a ERC un frente común ante Sánchez y forzar concesiones ante su "debilidad"

Miriam Nogueras Europa Press

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido este viernes a ERC hacer un frente común ante el Gobierno del presidente Pedro Sánchez y forzar concesiones ante su debilidad: "Realmente están débiles y están divididos. Nosotros debemos convertirlo en nuestra fortaleza".

"Ahora tenemos una muy buena oportunidad y, por tanto, nosotros lo que proponemos es que, en vez de ser 7 diputados los que nos plantamos ante el Gobierno español, seamos 14 y le forcemos a hacer concesiones", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha expresado que se tiene la oportunidad de "dar un salto adelante" para Cataluña, y lo ha argumentado en el avance del reconocimiento nacional y del derecho a la autodeterminación.

"Los diputados independentistas que hay en el Congreso de los Diputados, hemos demostrado que existe una manera diferente de hacer las cosas, de asumir la relación entre las dos naciones, y plantarse es una parte de esta metodología", ha dicho.

Ha asegurado que esto no la hará el Govern del presidente Salvador Illa, quien "nunca" antepondrá los intereses de Cataluña a los de España.

Ha enumerado los resultados conseguidos por Junts desde su ruptura con el PSOE, y los ha centrado en el aplazamiento de la aplicación del Verifactu; la aprobación de la ley contra la multirreincidencia; en evitar la subida de la cuota de los autónomos o la rebaja del impuesto de sociedades de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas catalanas.

También se ha referido al apunte en 'X' del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que este jueves pidió a Junts, que deje de hacer daño a Cataluña, textualmente, tras tumbar los objetivos de déficit: "Si la energía y la fuerza que algunos gastan en insultarnos o en atacarnos la concentraran y la dedicaran a exigir a los partidos españoles y al gobierno español lo nuestro, seguramente muchas cosas cambiarían".

Ha valorado la negativa de Junts a los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 y las críticas por votar junto a PP y Vox: "Si alguien cree que hemos roto con unos para dar carta blanca a otros, es que no ha entendido nada de Junts".

Sobre el rechazo a la medida, ha explicado que a Cataluña no le tendrían que tocar los teóricos 1.038,7 millones de aprobarse la senda, sino "más de 8.000 millones de euros" si el reparto fuera, en sus palabras, justo.