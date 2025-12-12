Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Junts pide a ERC un frente común ante Sánchez y forzar concesiones ante su "debilidad"

12/12/2025 10:54
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido este viernes a ERC hacer un frente común ante el Gobierno del presidente Pedro Sánchez y forzar concesiones ante su debilidad: "Realmente están débiles y están divididos. Nosotros debemos convertirlo en nuestra fortaleza".

"Ahora tenemos una muy buena oportunidad y, por tanto, nosotros lo que proponemos es que, en vez de ser 7 diputados los que nos plantamos ante el Gobierno español, seamos 14 y le forcemos a hacer concesiones", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha expresado que se tiene la oportunidad de "dar un salto adelante" para Cataluña, y lo ha argumentado en el avance del reconocimiento nacional y del derecho a la autodeterminación.

"Los diputados independentistas que hay en el Congreso de los Diputados, hemos demostrado que existe una manera diferente de hacer las cosas, de asumir la relación entre las dos naciones, y plantarse es una parte de esta metodología", ha dicho.

Ha asegurado que esto no la hará el Govern del presidente Salvador Illa, quien "nunca" antepondrá los intereses de Cataluña a los de España.

Ha enumerado los resultados conseguidos por Junts desde su ruptura con el PSOE, y los ha centrado en el aplazamiento de la aplicación del Verifactu; la aprobación de la ley contra la multirreincidencia; en evitar la subida de la cuota de los autónomos o la rebaja del impuesto de sociedades de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas catalanas.

Sánchez se muestra dispuesto a reunirse con Puigdemont si se retoma el diálogo con Junts

También se ha referido al apunte en 'X' del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que este jueves pidió a Junts, que deje de hacer daño a Cataluña, textualmente, tras tumbar los objetivos de déficit: "Si la energía y la fuerza que algunos gastan en insultarnos o en atacarnos la concentraran y la dedicaran a exigir a los partidos españoles y al gobierno español lo nuestro, seguramente muchas cosas cambiarían".

Ha valorado la negativa de Junts a los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 y las críticas por votar junto a PP y Vox: "Si alguien cree que hemos roto con unos para dar carta blanca a otros, es que no ha entendido nada de Junts".

Sobre el rechazo a la medida, ha explicado que a Cataluña no le tendrían que tocar los teóricos 1.038,7 millones de aprobarse la senda, sino "más de 8.000 millones de euros" si el reparto fuera, en sus palabras, justo.

