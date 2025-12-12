Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Feijóo pide un pleno extraordinario para que Sánchez dé explicaciones sobre "corrupción"

Efe
12/12/2025 11:01
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso
Europa Press
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que se convoque un pleno urgente en el Congreso la semana que viene para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la "corrupción sistémica" de su Ejecutivo.

"Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción", ha escrito el líder popular en un mensaje en la red social X.

Feijóo ha apuntado que en este contexto es "inconcebible" que Sánchez "pretenda desaparecer" del Congreso hasta febrero y por ello ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario y urgente la semana que viene.

Según el artículo 73 del Reglamento del Congreso, las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, por lo que Feijóo necesitaría una mayoría absoluta para poder convocarlo.

Un día después de la celebración del último pleno del año, el líder del PP ha insistido en que Sánchez debe comparecer "ya" y ha afirmado que su partido no va a "normalizar" esta situación, por más que otras formaciones quieran hacerlo.

José Luis Ábalos

Ábalos ofreció un puesto de asesora a la hija de Carmen Pano: "Todo el día baboseándote"

Más información

Esta petición tiene lugar en un momento complicado para el PSOE por las diversas denuncias de acoso sexual contra distintos cargos del partido, entre ellos el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparece este viernes ante los medios de comunicación, tras la crisis abierta por otras denuncias como la del exlíder del partido en Torremolinos (Málaga) Antonio Navarro y el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé.

El partido y el propio Sánchez han reconocido la falta de diligencia y han asegurado que en breve estaría listo el informe con las conclusiones de la investigación abierta. 

