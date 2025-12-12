El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP en pleno estallido del caso Salazar

Barómetro de diciembre de 2025 del CIS Europa Press

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sigue dando la victoria electoral al PSOE, elaborada en pleno estallido del caso Salazar, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4 %, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4 % de respaldo electoral.

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6 %, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4 % de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).