España

El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP en pleno estallido del caso Salazar

Efe
12/12/2025 13:25
Barómetro de diciembre de 2025 del CIS
Barómetro de diciembre de 2025 del CIS
Europa Press
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sigue dando la victoria electoral al PSOE, elaborada en pleno estallido del caso Salazar, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4 %, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4 % de respaldo electoral.

El CIS da una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP en su barómetro de septiembre

Más información

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6 %, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4 % de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes). 

