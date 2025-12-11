Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

La UCO detiene a Antxon Alonso, considerado socio de Cerdán

Efe
11/12/2025 21:16
Antxon Alonso
El administrador único de Servinaba Antxon Alonso sale del Tribunal Supremo
Jesús Hellín
 La UCO de la Guardia Civil ha detenido a Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Servinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la misma operación en la que ayer fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

En esta operación, que dirige bajo secreto el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, los agentes de la UCO están practicando un total de 19 registros en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este caso en la sede de la empresa Forestalia.

A los tres detenidos, que serán puestos este sábado a disposición judicial, se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

Los arrestados se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Antxon Alonso, detenido ayer en Vizcaya, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45 % de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.

Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2 % de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

Leire Díez por su parte, a la que también se relaciona con Cerdán, estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados

