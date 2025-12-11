Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

Ep
11/12/2025 14:30
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel
EFE
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este jueves la apertura de juicio oral para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia, al tiempo que ha acordado mantener en prisión a los dos primeros.

El instructor del 'caso Koldo' ha adoptado esta decisión después de que esta misma semana la Sala de Apelación rechazara los recursos que presentaron Ábalos y Koldo contra su decisión de procesarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 27 de noviembre.

Este jueves, además, el magistrado ha acordado mantenerles en prisión provisional, al tiempo que les ha reclamado una fianza de 60.000 euros "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas". Y les ha avisado de que si no presentan dicha cantidad en "cinco días hábiles", "les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".

En el caso de Aldama, Puente ha decidido mantenerle también las medidas cautelares que le impuso: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales.

DIEZ DÍAS PARA PRESENTAR ESCRITOS DE DEFENSA

En el marco de la resolución, el magistrado ha comunicado a Ábalos, Koldo y Aldama que deberán presentar "en el plazo de diez días" sus escritos de defensas. Y les ha advertido de que si no lo presentan dentro del plazo establecido, "se entenderá que se oponen" a los escritos de las acusaciones y "seguirá su curso el procedimiento".

Puente ha enviado a juicio a los tres acusados después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

