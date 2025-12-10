Mi cuenta

España

El Tribunal Supremo avala los indicios que acercan al banquillo a Ábalos por el caso Koldo

Efe
10/12/2025 13:38
José Luis Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo, esta mañana
José Luis Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo, esta mañana
EFE
El Tribunal Supremo ha avalado los indicios por los que el juez Leopoldo Puente propuso sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas en el que será el primer juicio del caso Koldo.

La Sala de Apelación ha confirmado el procesamiento de Ábalos, en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, de su ex asesor Koldo García y del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.

