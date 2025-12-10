Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de SEPI Vicente Fernández

Agencias
10/12/2025 17:18
Leire Díez, exmilitante del PSOE
La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha.

Ambos han sido detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.

Los arrestados se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), en el marco de una operación que sigue abierta.

Leire Díez está imputada también por el juzgado de instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

