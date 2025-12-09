Sánchez se ve con fuerzas para "afrontar el 2027" y fantasea con seguir en el poder hasta 2031

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha subrayado este martes que tanto él como el PSOE tienen "todas las fuerzas, todas las ganas y todo el ánimo del mundo" para acabar la legislatura en 2027 e "ir a por el 2031", en referencia a otros cuatro años más en el poder.

En un acto conjunto con UGT en el que han rendido homenaje a su fundador, Pablo Iglesias Posse, en el centenario de su fallecimiento, Sánchez ha reivindicado los logros del Gobierno de coalición y ha dejado claro que los militantes de ambas formaciones deben "celebrar esos éxitos".

"Son los que justifican el que el Gobierno de España continúe hasta 2027 y más allá del 2027", ha dicho Sánchez, quien se ha dirigido a sus compañeros de partido y de sindicato a quienes ha dicho que estará al frente del Ejecutivo "el tiempo que quieran los españoles y españolas" y lo hará para "cambiar las cosas para bien".

En el acto, al que también han asistido varios ministros, ambas formaciones han reivindicado la figura y el legado Iglesias Posse, un personaje de la historia de España que no tiene en ella el reconocimiento que merece, según ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Álvarez ha reconocido que este desconocimiento no solo es culpa de los gobiernos de derecha que ha tenido España, ya que los de izquierda no han aprovechado sus periodos de poder para darle un lugar en la educación pública.

El fundador de UGT, ha dicho Álvarez, fue "una persona buena" que tuvo "amplísimas responsabilidades" y cuya voz "era escuchada" en diversos ámbitos.

"Por eso tenemos que explicar el legado que tenemos", ha invitado el secretario general, quien ha agradecido a Sánchez su trabajo al frente del Gobierno, donde está "cumpliendo con los trabajadores", y ha exigido al ayuntamiento de Madrid que restaure la placa original de homenaje al socialista Francisco Largo Caballero.

El acto ha dado continuidad al celebrado esta mañana en el cementerio de la Almudena y ha arrancado con una actuación poética a cargo de Juliet Kent, la proyección de un documental sobre la figura de Iglesias Posse y una actuación musical de la cantante Marisa Valle.