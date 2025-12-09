Mi cuenta

España

El Supremo condena a García Ortíz por el correo del novio de Ayuso y la nota de prensa

Efe
09/12/2025 13:02
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves, a su salida del Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Sergio Pérez (Efe)
El Tribunal Supremo ha fundamentado la condena a dos años de inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tanto en la filtración del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El Alto Tribunal ha hecho público este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que condena a García Ortiz al considerar probado que él o alguien de su entorno, y con su conocimiento, filtró el polémico correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, a la Cadena Ser. 

La sentencia, suscrita por la mayoría de cinco miembros del tribunal, considera probado que fue el fiscal general o una persona de su entorno, y con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.

"El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", sostiene la sentencia, de 180 páginas, que subraya que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. 

La sentencia ve en la filtración del correo y en la nota de prensa una unidad de acción, al considerar que "la nota consolida la filtración iniciada por el correo" y la "oficializa"

