Belarra asegura que el PSOE considera al feminismo "un pin de quita y pon"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este lunes que lo que está ocurriendo en el PSOE en relación con Paco Salazar, ex alto cargo del PSOE apartado de la Moncloa por casos de acoso, pone de manifiesto que este partido "al feminismo lo considera un pin de quita y pon"
"Cuando viene bien, da puntos y da votos, el PSOE se apunta al feminismo, pero cuando toca aplicar el protocolo para apartar a un compañero, a una persona que tiene responsabilidades o defender a la ministra de la ofensiva judicial como fue la ley del solo sí es sí, ahí los amigos del presidente de 40 y 50 años se han sentido demasiado incómodos y es mejor meter el feminismo en un cajón".
Belarra ha hecho estas declaraciones en un acto de la campaña electoral de Unidas por Extremadura, junto su candidata a la Presidencia de la junta, Irene de Miguel.
Para Belarra, su formación no puede compartir esta forma de actuar porque "el feminismo hay que aplicarlo cuando es fácil hacerlo y cuando es difícil" y por eso impulsará, tanto en las instituciones como internamente, políticas públicas feministas que protejan de verdad a las mujeres de todas las violencias sexuales y que por desgracia está en todas partes"