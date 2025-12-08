Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Belarra asegura que el PSOE considera al feminismo "un pin de quita y pon"

Agencias
08/12/2025 19:19
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este lunes que lo que está ocurriendo en el PSOE en relación con Paco Salazar, ex alto cargo del PSOE apartado de la Moncloa por casos de acoso, pone de manifiesto que este partido "al feminismo lo considera un pin de quita y pon"

"Cuando viene bien, da puntos y da votos, el PSOE se apunta al feminismo, pero cuando toca aplicar el protocolo para apartar a un compañero, a una persona que tiene responsabilidades o defender a la ministra de la ofensiva judicial como fue la ley del solo sí es sí, ahí los amigos del presidente de 40 y 50 años se han sentido demasiado incómodos y es mejor meter el feminismo en un cajón".

Belarra ha hecho estas declaraciones en un acto de la campaña electoral de Unidas por Extremadura, junto su candidata a la Presidencia de la junta, Irene de Miguel.

Para Belarra, su formación no puede compartir esta forma de actuar porque "el feminismo hay que aplicarlo cuando es fácil hacerlo y cuando es difícil" y por eso impulsará, tanto en las instituciones como internamente, políticas públicas feministas que protejan de verdad a las mujeres de todas las violencias sexuales y que por desgracia está en todas partes"

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav acogió la jornada, que se celebró el pasado jueves

Seguridad, defensa y aeroespacio: una estrategia de 183 millones
X. Fandiño
El ideal gallego

'Sirat', candidata en los Globos de Oro a mejor película de habla no inglesa y a mejor banda sonora
EP
Paramount

Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros
EFE
Terremoto

Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami
EFE