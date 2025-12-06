Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Unos mil efectivos vigilan un radio de 20 km en Barcelona para evitar propagación de la peste porcina

Efe
06/12/2025 12:04
Cataluña prohíbe acceder al medio natural en los 91 municipios del foco de la peste
Cataluña prohíbe acceder al medio natural en los 91 municipios del foco de la peste
EFE
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Un millar de policías y efectivos de emergencia permanecen desplegados en un radio de 20 kilómetros para impedir que la población acceda a zonas naturales por las restricciones impuestas en Barcelona para evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA), sin que por el momento se hayan impuesto multas.

En declaraciones a los medios, el intendente de los Mossos d'Esquadra Francesc Parra ha detallado el dispositivo desplegado para evitar que se incumpla la prohibición de acceso al medio natural de 91 municipios barceloneses impuesta por el Govern para evitar la propagación la PPA.

Parra ha agradecido a la ciudadanía su "comportamiento ejemplar", tras recordar que hasta ahora no se ha impuesto ninguna sanción por burlar las restricciones impuestas por la Generalitat, aunque ha recordado que es importante mantener las medidas de seguridad frente a un virus que "se contagia muy rápidamente".

Para impedir el acceso a áreas naturales, se han desplegado a un millar de mossos d'esquadra, policías locales, bomberos y efectivos de Protección Civil en controles estáticos y dinámicos en un radio de 20 kilómetros alrededor de la sierra de Collserola, donde se sitúa el principal foco de infección de la peste porcina.

El riesgo de propagación de la PPC es más elevado en un primer radio de seis kilómetros, donde la vigilancia es más intensa, aunque las restricciones, que estarán vigentes hasta el próximo 14 de diciembre, afectan también a una segunda corona de 14 kilómetros.

En ese radio de aproximadamente 20 kilómetros, la población tiene vetado entrar en cualquier espacio natural, lo que incluye zonas boscosas, campos o cauces de río. Solo se permiten algunas actividades organizadas a las que se tiene que acceder por caminos expresamente habilitados para ello.

Los Mossos d'Esquadra, que coordinan el dispositivo de vigilancia, ya tienen diseñada una acta administrativa para sancionar a las personas en caso de "incumplimiento sostenido" de las prohibiciones de acceso a las áreas naturales de los 91 municipios afectados.

Según Parra, en las últimas horas se han encontrado en la zona afectada varios ejemplares de jabalíes muertos, pero en todos los casos a consecuencia de atropellamientos en la red viaria, lo que suele ser habitual cada noche.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Centro Cívico de San Diego

A Coruña invierte más de 550.000 euros en renovar los centros cívicos de San Diego y O Castrillón
Redacción
Emergencias 112

Muere una mujer tras tirarse desde un décimo con sus dos hijos, que han resultado graves
EFE
Alejandro Carballo Rodríguez inspector jefe de la Policía Local de Sada

Sada nombra a Alejandro Carballo Rodríguez nuevo Inspector Jefe de la Policía Local
Redacción
Fotografía de archivo de niños disfrutando del deporte escolar

Más de 160 niños y niñas participarán en los encuentros lúdicos y deportivos del programa "Deporte no Centro"
Redacción