Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes de Salazar y niega que se le haya protegido

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido este sábado la ayuda del partido a las dos denunciantes del exasesor de Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar si deciden llevar el caso a la Fiscalía y ha negado que haya habido connivencia para protegerle.

En una conversación informal con periodistas al cierre del acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, Sánchez ha hablado por primera vez sobre el supuesto caso de acoso sexual de Salazar contra dos militantes socialistas que trabajaban con él en la Moncloa.

Ha recordado que el PSOE actuó cuando conocieron los supuestos hechos, ha defendido el protocolo del partido para evitar el acoso, a pesar de lo sucedido, y ha dejado claro que no aceptarán lecciones de quienes hacen menos que los socialistas para erradicar estos comportamientos.

Sánchez sí ha lamentado el error del PSOE por los meses de tardanza en establecer comunicación con las denunciantes -un error que ha asumido en primera persona-, pero ha negado que haya sido algo premeditado para proteger a Salazar.

El presidente ha precisado que son las mujeres las que deben decidir si elevan el caso a la justicia después de haber presentado dos denuncias en el canal interno del PSOE el pasado mes de julio.

Ha explicado que una vez que el Comité Antiacoso del partido, un órgano independiente y autónomo en cuyo trabajo la dirección no puede interferir, termine su informe, el PSOE ofrecerá su ayuda a los denunciantes.

El líder socialista ha asegurado que no ha habido una falta de sensibilidad hacia las víctimas y que en ningún momento han dudado de sus testimonios.

En ese sentido, ha agregado que comparte el malestar que ha levantado en el PSOE este caso, aunque ha considerado que también hay confianza en la capacidad del partido para gestionarlo correctamente.

No obstante, ha reconocido la necesidad de reforzar los recursos humanos del Comité Antiacoso para agilizar la gestión de las denuncias que se presenten.

Sánchez ha asegurado que tuvo conocimiento de los supuestos comportamientos de Salazar por la publicación de las denuncias en elDiario.es el mismo día en el que el PSOE celebró su Comité Federal en julio, y que en Moncloa nunca presenciaron las actitudes machistas denunciadas.

Desde entonces, ha dicho, no ha vuelto a tener contacto con Salazar y nadie le ha planteado la posibilidad de contratar de nuevo al exasesor ni en el PSOE ni en el Gobierno.

Otras fuentes del partido y del Gobierno creen que cuando acabe el proceso interno con todas las garantías, si todo lo relatado se confirma, se acabará en la Fiscalía.

El hecho de que Salazar se haya dado de baja en el partido no paraliza el procedimiento, recalcan.

Admiten que el PSOE no ha acompañado correctamente a las denunciantes, que ha faltado sensibilidad y que no se puede tardar tanto tiempo, pero insisten en que no ha habido complicidad con Salazar ni intención de protegerle.

Y niegan rotundamente que desde Ferraz se le haya amparado y se le esté buscando trabajo.

Lo sucedido con Salazar, según estas fuentes, no tiene nada que ver con el caso de presunto acoso sexual denunciado por una militante socialista contra el hasta esta semana secretario local en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, suspendido cautelarmente de militancia tras abrir diligencias la Fiscalía.

En ese caso, aseguran, los canales internos funcionaron y desde el PSOE andaluz se había informado a Ferraz de que Navarro sería suspendido cuando la Fiscalía abriera diligencias.

Desde Sumar señalan que esta ha sido una mala semana para su socio en el Gobierno, pero niegan que este asunto vaya a influir en la continuidad de la legislatura.

Por su lado, la Asociación de Feministas Socialistas, formado por afiladas del partido, ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su preocupación por este caso así como el de el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el caso del exlíder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro.

A su juicio, la respuesta del partido ha sido "insuficiente" ante unos actitudes que tienen como común denominador el machismo y el ejercido de la violencia contra las mujeres.