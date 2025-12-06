Mi cuenta

España

Ayuso reprende a Sánchez por "poner en tela de juicio" el sistema sanitario y a profesionales del Hospital de Torrejón

Ep
06/12/2025 14:02
Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso
EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "poner en tela de juicio" a "todo el sistema sanitario" así como a los profesionales del Hospital de Torrejón de Ardoz.

En declaraciones a los medios previas al acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, Ayuso ha reaccionado así a unas declaraciones del presidente del Gobierno en las que apuntaba que los audios del consejero delegado de la empresa gestora del Hospital de Torrejón representan el modelo del Partido Popular que consiste "en hacer negocio con la sanidad pública para que ganen cuatro".

"¿Qué hemos hecho esta semana antes de empezar a negar, insultar y arremeter? Abrir una nueva inspección que se une a las 40 inspecciones anuales que tiene el Hospital de Torrejón y que por supuesto, vamos a seguir incrementando, porque no lo queremos dejar aquí", ha defendido Ayuso.

En este sentido, ha destacado que el centro hospitalario recibe por parte de sus pacientes "un 8,6 de 10 de media" y ha animado a comparar el dato de espera de este hospital con el de hospitales de otras regiones.

"Han aumentado su plantilla, han aumentado la actividad, no ha habido quejas hasta el momento, y por eso no se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana, o a los profesionales de este hospital", ha aseverado.

En este sentido, la presidenta autonómica ha señalado que "si dicen que se ha utilizado material reutilizado de otros pacientes", significa que "ha habido negligencia" por parte de los enfermeros y del profesional sanitario del hospital. "Y eso no lo voy a asumir", ha zanjado.

