España

El WhatsApp de Mazón a Pradas tras alertarle ella el 29O de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"

Efe
05/12/2025 13:40
Mazón, en la presentación de ayudas para afectados de la DANA
Carlos Mazón
Archivo El Ideal Gallego
El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica dana, el pasado 29 de octubre de 2024.

En uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho.

La mañana de la dana, a las 11.32 horas, Pradas y Mazón estuvieron comunicados con motivo del temporal y la exconsellera le transmitió la situación de la emergencia, las alertas y fenómenos costeros. Así mismo, le habló de rescates e intervenciones.

Sobre estos rescates, la exconsellera le comentó que en una residencia de ancianos de Carlet (Valencia) se habían inundado dos pabellones y que situación estaba "controlada" puesto que el centro era grande y los residentes habían sido realojados en otros pabellones.

Posteriormente, a las 13.03 horas, Pradas le mandó otro mensaje a Mazón: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé --delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana--. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo".

Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosiguió: "Han habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón". Al primer WhatsApp, Mazón le respondió: "Cojonudo".

En ese intercambio de mensajes, Pradas también le trasladó otro asunto a Mazón que no estaba relacionado con el temporal. Le dijo a las 13.05 horas: "Y la BUENA NOTICIA DEL DIA: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". A este mensaje, el 'expresident' respondió: "Bieeeeeennnnn".

"SE COMPLICA EN UTIEL"

Posteriormente, a las 14.11 horas, Salomé Pradas remitió otro mensaje al 'expresident' en el que le avisaba de que "la cosa se complica en Utiel". A este mensaje no le contestó Mazón.

Esto fue unos minutos antes de que el presidente de la Generalitat Valenciana acudiera al restaurante el Ventorro, donde había quedado con la periodista Maribel Vilaplana para comer. Ambos permanecieron allí hasta aproximadamente las 19 horas, desde donde fueron al parking en el que la comunicadora había dejado su vehículo. Mazón se presentó en el Cecopi a las 20.28 horas.

