Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Detenido un menor por quemar el pelo a una persona sin hogar en Sevilla

Ep
05/12/2025 10:20
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
EP
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Guardia Civil ha detenido a uno de los menores investigados por presuntamente haber quemado el pelo a una persona sin hogar que se encontraba en una plaza de la localidad sevillana de Benacazón, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Por el momento, continúan las labores de búsqueda de la víctima, aunque ya ha sido identificada, y se está llevando a cabo la investigación del paradero del segundo menor involucrado en el caso, aunque por el momento no han trascendido más detalles.

Cabe enmarcar que las diligencias de la investigación han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Campeonato de Starups JF64 Emprende

The Figbees, Jerolas y Marioleiró triunfan en la III Edición del campeonato de startups JF64 Emprende
Redacción
Puerto (79) 20220606

Martiño Rivas descubre al mundo los encantos de A Coruña en la guía de viaje de Zara
Lara Fernández
Un piquete a la entrada de la estación de autobuses

La huelga del bus metropolitano afecta ya al aparcamiento
Abel Peña
Eva María Fariñas, al frente de Floristería Calo

Floristería Calo, el proyecto coruñés donde las flores transforman los espacios y la vida
Lara Fontela