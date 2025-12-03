Mi cuenta

España

La Policía detiene al anestesista de la clínica de Alzira que sedó a la niña de 6 años fallecida

Efe
03/12/2025 13:05
Hospital de la Ribera en Alzira
Hospital de la Ribera en Alzira
EFE
Agentes de la Policía Nacional han detenido en València al anestesista de la clínica de Alzira que sedó a la niña de seis años fallecida y a otra de cuatro años que tuvo que ser ingresada durante varios días en un hospital de la ciudad.

El hombre, de 43 años, ha sido arrestado esta mañana, a las 8.45 horas, en València, por un presunto delito de homicidio imprudente, otro de lesiones, un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El anestesista, tras ser detenido, ha sido trasladado por agentes de Policía a la Inspección Central de Guardia (ICG) del complejo de Zapadores para tomarle las huellas e interrogarle. Su arresto ha tenido lugar días después de que se registrara la clínica dental y su domicilio.

Tras destaparse el caso, el anestesista prestó declaración, en compañía de su abogado, ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad y, posteriormente, ante los agentes de Policía Nacional que investigan el caso, judicializado. Ahora ha sido detenido y se investiga si hubo 'mala praxis'.

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este martes recibió el alta médica.

