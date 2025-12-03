El juez reitera al PSOE que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024

Dinero en metálico El Ideal Gallego

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido al PSOE que le remita todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, "con independencia del destinatario", y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que requirió eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría "graves derivaciones".

Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha contestado que no procede aclaración alguna, pues la providencia en la que formulaba dicha petición el 26 de noviembre es lo suficientemente clara.

Y subraya que el PSOE debe presentar la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".