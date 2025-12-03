Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El juez reitera al PSOE que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024

Efe
03/12/2025 12:58
Dinero en metálico
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido al PSOE que le remita todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, "con independencia del destinatario", y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que requirió eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría "graves derivaciones".

Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha contestado que no procede aclaración alguna, pues la providencia en la que formulaba dicha petición el 26 de noviembre es lo suficientemente clara.

Y subraya que el PSOE debe presentar la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vestido semitransparente

Los cinco fichajes de Mango Outlet que resolverán tus looks navideños (y ninguno supera los 30 euros)
Lara Fontela
Modelo Ojén en color lima

Cómo han evolucionado las gafas que dominaron los 60, 70 y 90
Redacción
El ideal gallego

A Coruña sufrirá cuatro huelgas de transporte durante el mes de diciembre
Redacción
Imagen tomada por el fotógrafo de El Ideal Gallego Manuel Gago el 3 de diciembre de 1992

3 de diciembre de 1992, el día que A Coruña despertó teñida de negro
Noela Rey Méndez