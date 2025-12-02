Sánchez se muestra dispuesto a reunirse con Puigdemont si se retoma el diálogo con Junts

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, si ambas partes retoman el diálogo, después de que el partido independentista catalán rompiera relaciones con el Ejecutivo por el incumplimiento de los compromisos acordados durante la investidura.

En una entrevista en 'Cafè d'idees' de 'La2Cat', que ha recogido Europa Press, Sánchez ha asegurado que aunque anteriormente ya había confirmado su intención de reunirse con Puigdemont, "no se ha dado el caso" aún, pero que en todo caso "ese encuentro se producirá", si bien no ha especificado si sería en Bruselas o en España una vez que se le aplique la Ley de Amnistía.

"No se ha producido hasta el momento pues porque no se ha dado la oportunidad, la ocasión, pero si en un futuro podemos volver a restablecer esos cauces de diálogo que ahora mismo no tenemos, pues ojalá se pueda producir, porque efectivamente estaremos en una fase nueva de la situación política catalana", ha defendido.

Sánchez ha expresado su deseo de que Puigdemont "pueda volver pronto" a España, entre otras cuestiones porque entiende que "la normalización total" de Cataluña "no se va a poder producir hasta" que el dirigente catalán no pueda pisar el territorio nacional y pueda "ejercer en plenitud sus derechos políticos".

En su opinión, verse con el líder de Junts sería "coherente" con la "agenda de normalización" de Cataluña y "de recuperación de los actores políticos" que cuentan con "la legitimidad, con el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña", que cuando votan expresan su voto al presidente de ERC, Oriol Junqueras o al propio Carles Puigdemont.

Cuestionado sobre cuándo fue la última vez que habló con Puigdemont, ha detallado que lo hizo "hace muchísimos años", aunque a través de un intermediario y nunca con él directamente, tampoco por teléfono.

"Pero hemos tenido un diálogo diferente en Suiza desde hace dos años. Desgraciadamente se ha roto. Y bueno, pues ojalá en un futuro podamos volver a restablecerlo", ha concluido Sánchez, mostrando su voluntad de recuperar "los cauces de negociación" con Junts per Catalunya