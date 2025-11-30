Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Rueda apoya la protesta del PP y exige elecciones a un Gobierno que bordea "la corrupción"

Efe
30/11/2025 14:16
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que protagonizan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Sánchez, por los casos de corrupción que protagonizan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán
EFE
El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha participado este domingo en la manifestación convocada por su partido en Madrid contra el Gobierno central, al que le ha exigido convocar elecciones por estar "bordeando la corrupción continuamente".

"La gente tiene que hablar, tiene que decidir democráticamente y no podemos conocer cada día una noticia que nos avergüenza y que demuestra que este Gobierno está bordeando la corrupción continuamente", ha declarado Rueda a los medios desde esta concentración, celebrada en las inmediaciones del Templo de Debod.

"Tenemos que decirle a Pedro Sánchez que esto ya se ha acabado", ha insistido el presidente gallego, que ha sostenido que los miembros "más significados" del PSOE "están ahora mismo en la cárcel" después del ingreso este jueves en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y del que fue su asesor Koldo García.

El portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado, Ana Botella, el expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso; el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y el expresidente Rajoy asisten a la concentración del PP

Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"

Preguntado por la posibilidad de que el líder estatal de su partido, Alberto Núñez Feijóo, presente una moción de censura contra Pedro Sánchez, Rueda ha respondido que es el presidente del PP "el que tiene que decidir lo que tiene que hacer el partido" y que contará en todo caso con su "apoyo".

"Le puedo asegurar que tendrá el apoyo del Partido Popular de Galicia", ha afirmado, después de trasladar su convicción en que la decisión que tome "será la más conveniente para España".

Alfonso Rueda y la secretaria general del partido en Galicia, Paula Prado, han encabezado la representación del partido en la protesta celebrada en Madrid, a la que se han desplazado, según informa el PPdeG, alrededor de medio millar de gallegos. 

