El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"

Efe
30/11/2025 13:53
El portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado, Ana Botella, el expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso; el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y el expresidente Rajoy asisten a la concentración del PP
Rueda, Miguel Tellado, Ana Botella, el expresidente Aznar, Isabel Diaz Ayuso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente Rajoy, en la concentración
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este domingo que la corrupción que a su entender rodea al Gobierno y al PSOE no es un "error puntual" y ha recalcado que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno".

Feijóo, este sábado, en un foro con alcaldes populares

El PP opta por la calle en lugar de activar la moción de censura contra Pedro Sánchez que reclama Vox

"El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral", ha advertido Feijóo en su intervención en la concentración convocada por el PP bajo el lema "Efectivamente: ¿mafia o democracia?", en el Templo de Debod de Madrid, a la que se han sumado alrededor de 80.000 personas, según fuentes del partido.

El líder de los populares ha vuelto a exigir elecciones y se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario para que se enfrenten al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente al PNV y Junts, a los que ha preguntado: ¿hasta dónde vais a seguir tragando para proteger lo vuestro?".

