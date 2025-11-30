Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"

Rueda, Miguel Tellado, Ana Botella, el expresidente Aznar, Isabel Diaz Ayuso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente Rajoy, en la concentración EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este domingo que la corrupción que a su entender rodea al Gobierno y al PSOE no es un "error puntual" y ha recalcado que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno".

"El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral", ha advertido Feijóo en su intervención en la concentración convocada por el PP bajo el lema "Efectivamente: ¿mafia o democracia?", en el Templo de Debod de Madrid, a la que se han sumado alrededor de 80.000 personas, según fuentes del partido.

El líder de los populares ha vuelto a exigir elecciones y se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario para que se enfrenten al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente al PNV y Junts, a los que ha preguntado: ¿hasta dónde vais a seguir tragando para proteger lo vuestro?".