Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Ábalos dice que se ha adaptado bien a la cárcel: "Sigo fuerte, no me van a callar"

Efe
30/11/2025 14:01
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha asegurado este domingo que su adaptación a la cárcel está siendo menos traumática de lo que esperaba y ha advertido de que sigue "fuerte y firme" y no le van a "doblegar ni callar".

Así lo asegura Ábalos en un mensaje en X, en el que agradece el buen trato que está recibiendo por parte de los funcionarios y los demás internos de la prisión madrileña de Soto de Real, donde permanece encarcelado desde el jueves por el caso Koldo.

Cárcel de Soto del Real

Ábalos y Koldo pasan juntos en una misma celda su primera noche en Soto del Real

Más información

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar...", ha escrito.

José Luis Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo, esta mañana

El Supremo envía a Ábalos y Koldo a prisión por riesgo "extremo" de fuga

Más información

Ábalos actualizó este sábado su cuenta en la red social, que ahora se denomina 'En el nombre de Ábalos' y en la que se presenta como diputado por Valencia e inocente.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado a EFE que ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos por el cobro de presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Feijóo, este sábado, en un foro con alcaldes populares

El PP opta por la calle en lugar de activar la moción de censura contra Pedro Sánchez que reclama Vox

Más información
El portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado, Ana Botella, el expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso; el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y el expresidente Rajoy asisten a la concentración del PP

Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"

Más información

Junto a su exasesor, Koldo García, está procesado por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, por concertarse, presuntamente, junto con el empresario y presunto corruptor, Víctor de Aldama, para beneficiarse económicamente de supuestas adjudicaciones irregulares. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que protagonizan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán

Rueda apoya la protesta del PP y exige elecciones a un Gobierno que bordea "la corrupción"
EFE
Netanyahu

Netanyahu pide su indulto por un caso de corrupción por el "interés nacional" para Israel
EFE
Estado en el que quedó el coche de los jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico de Cantabria

Tres jóvenes mueren en un accidente de tráfico en Cantabria
EFE
Una mujer en una de las zonas afectadas por las inundaciones en Indonesia

Más de 600 muertos en el sureste asiático por las inundaciones
EFE