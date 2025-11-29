El PP opta por la calle en lugar de activar la moción de censura contra Pedro Sánchez que reclama Vox

Feijóo, este sábado, en un foro con alcaldes populares Santi Otero (Efe)

El PP ha optado por salir a la calle en defensa de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la corrupción que asegura rodea a su entorno político y familiar, en vez de activar la moción de censura que le exige Vox.

Los populares prefieren no precipitarse y centrar su estrategia de oposición en la movilización ciudadana para provocar un adelanto electoral, como la convocada para este domingo “sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez” en las inmediaciones del Templo de Debod, en Madrid.

Se sienten cargados de argumentos para apelar a los ciudadanos y a otros partidos, especialmente a Vox, después de una semana en la que los diversos casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno y a su presidente siguen acaparando titulares.

El último, la entrada en prisión este pasado jueves del exmininistro José Luis Ábalos y del que fuera su asesor en Soto de Real, la misma cárcel de la que salió el día 19 el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras pasar cinco meses en prisión preventiva.

Un hecho que no puede considerarse aislado, según los populares, sino un ejemplo más de una degeneración en la que también incluyen la condena al fiscal general del Estado, la investigación de las cuentas del PSOE, la de la exmilitante socialista Leire Díez, la de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, o la de su hermano.

“Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre a todo el país”, reiteró este sábado en Burgos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien no se puede permanecer impasible ni anestesiado ante un Gobierno “rodeado de corrupción”.

Todo lo que está ocurriendo es motivo suficiente para el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, defiende Feijóo que, pese a la presión de Vox, se resiste a impulsar una moción de censura contra Sánchez sin contar con la mayoría parlamentaria necesaria para que salga adelante.

En este sentido, lanzó un mensaje al PNV y Junts, a quienes pidió que empujen a Sánchez a adelantar las elecciones.

“Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas”, puntualizó para alejarse de la posibilidad de plantear una moción de censura.