Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El PP opta por la calle en lugar de activar la moción de censura contra Pedro Sánchez que reclama Vox

Feijóo señala que su deseo es llegar a la Presidencia siendo elegido por los españoles en las urnas

Efe
29/11/2025 21:27
Feijóo, este sábado, en un foro con alcaldes populares
Feijóo, este sábado, en un foro con alcaldes populares
Santi Otero (Efe)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

El PP ha optado por salir a la calle en defensa de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la corrupción que asegura rodea a su entorno político y familiar, en vez de activar la moción de censura que le exige Vox.

 Los populares prefieren no precipitarse y centrar su estrategia de oposición en la movilización ciudadana para provocar un adelanto electoral, como la convocada para este domingo “sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez” en las inmediaciones del Templo de Debod, en Madrid.

 Se sienten cargados de argumentos para apelar a los ciudadanos y a otros partidos, especialmente a Vox, después de una semana en la que los diversos casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno y a su presidente siguen acaparando titulares.

 El último, la entrada en prisión este pasado jueves del exmininistro José Luis Ábalos y del que fuera su asesor en Soto de Real, la misma cárcel de la que salió el día 19 el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras pasar cinco meses en prisión preventiva.

 Un hecho que no puede considerarse aislado, según los populares, sino un ejemplo más de una degeneración en la que también incluyen la condena al fiscal general del Estado, la investigación de las cuentas del PSOE, la de la exmilitante socialista Leire Díez, la de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, o la de su hermano.

 “Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre a todo el país”, reiteró este sábado en Burgos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien no se puede permanecer impasible ni anestesiado ante un Gobierno “rodeado de corrupción”.

 Todo lo que está ocurriendo es motivo suficiente para el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, defiende Feijóo que, pese a la presión de Vox, se resiste a impulsar una moción de censura contra Sánchez sin contar con la mayoría parlamentaria necesaria para que salga adelante.

 En este sentido, lanzó un mensaje al PNV y Junts, a quienes pidió que empujen a Sánchez a adelantar las elecciones.

 “Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas”, puntualizó para alejarse de la posibilidad de plantear una moción de censura. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un sanitario vacina a un cidadán contra a gripe, este sábado, na Coruña

Sanidade ve “controlada” a gripe en Galicia a pesar de que haberá “tensións” en Urxencias
EFE
O presidente da Xunta e o conselleiro de Sanidade, na visita ás obras de instalación este sábado en Santiago

Instalan o acelerador de protóns do Centro de Protonterapia en Santiago de Compostela
EP
El ministro de Industria, Jordi Hereu, durante una intervención en el Congreso

La CEOE pide a Jordi Hereu no criminalizar la labor de las empresas si las quiere fuertes
EP
María López, en un momento del desfile

A Coruña se pone guapa hasta para luchar contra la ELA
Guillermo Parga