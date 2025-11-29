Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

El BOE publica el nombramiento de Pérez Llorca como president de la Generalitat Valenciana

Efe
29/11/2025 11:44
Juanfran Pérez Llorca atiende a los medios de comunicación
Juanfran Pérez Llorca atiende a los medios de comunicación
EFE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat, en sustitución de Carlos Mazón, que presentó su dimisión el 3 de noviembre.

Pérez Llorca fue investido president este jueves en Les Corts Valencianes con los votos del PP y Vox, y al día siguiente presentó su renuncia como alcalde de Finestrat (Alicante), después de diez años en el cargo en los que ha ido cosechando mayorías absolutas cada vez más amplias.

Este sábado el BOE publica el nombramiento de Pérez Llorca como president por parte del rey Felipe VI, lo que lo convierte oficialmente en el octavo president de la Generalitat Valenciana desde la aprobación del Estatut d'Autonomia, y en el sexto del Partido Popular en representar a la máxima institución de los valencianos.

El también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana jurará el cargo de president el próximo martes a las 12 horas, en un pleno de Les Corts Valencianes en el que hará una 'Proposició' sobre su programa de gobierno y que no será objeto de debate.

A partir de ese momento, estará en disposición de dar a conocer la composición del Ejecutivo que le acompañará en su nueva responsabilidad y que será el quinto gobierno de esta legislatura, algo en lo que ya está pensando, según reconoció este viernes.

Pérez Llorca logró el jueves el apoyo de los 13 diputados de Vox, necesarios para sumarlos a los 40 que tiene el PP y obtener la mayoría absoluta que requería su investidura, tras haber asumido gran parte de las demandas planteadas por ese partido en materia de políticas de inmigración, rechazo del Pacto Verde europeo o construcción de obras hidráulicas.

