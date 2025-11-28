Mi cuenta

España

España registra sus dos primeros casos de peste porcina africana desde 1994

Efe
28/11/2025 14:13
El Ideal Gallego
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó este viernes los dos primeros casos de peste porcina africana en el país desde noviembre de 1994, que fueron detectados en sendos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Cataluña, noreste).

Se trata de una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, precisó el ministerio en un comunicado.

En la Unión Europea (UE) está considerada como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

El Ministerio solicitó al sector que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales.

Además, recordó la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades autónomas cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

Además se han iniciado investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La peste porcina africana fue detectada en la UE desde su llegada a los países bálticos y Polonia en 2014, proveniente de Rusia, y en la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y a algunas explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países.

