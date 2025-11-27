Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La gripe, en fase de epidemia tras un nuevo incremento de casos

Efe
27/11/2025 19:33
La gripe ataca con fuerza este año
La gripe ataca con fuerza este año
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La gripe ha alcanzado ya el umbral epidémico tras un nuevo repunte de contagios en los centros de salud durante la última semana, en la que se han alcanzado 112,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 que había en el mismo periodo del año pasado.

Así se desprende del último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que refleja un aumento generalizado de todas las infecciones respiratorias (gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis) entre el 17 y el 23 de noviembre hasta llegar a una tasa de 519,3 casos en Atención Primaria, 37 puntos más que una semana antes.

Este incremento se debe fundamentalmente al avance de la gripe, que este año se ha adelantado; en la última semana, deja una tasa en Atención Primaria de 112,2 casos, cuando la anterior era de 85,5, con lo que se sitúa "por primera vez en el umbral epidémico".

No obstante, este incremento aún no se deja notar en los hospitales, en los que la cifra se mantiene estable en 2,6.

La mayor parte de los casos se está dando en menores de 1 a 4 años (que alcanzan la cifra de 428,5), seguidos del grupo 5-19 años (304) y menores de 1 (267,2).

Según el boletín, los principales síntomas de la gripe esta temporada son la tos, que presentan el 81,6 % de los contagiados, además de fiebre (80,3 %); malestar general (74,5 %) y congestión nasal (72,8 %).

Por otra parte, el informe también arroja una subida del VRS, del 20,3 casos en los centros de salud frente a los 11,6 de una semana antes.

Como consecuencia, los ingresos suben levemente de 0,5 a 0,8, si bien, los casos de bronquiolitis derivados de este virus han caído en picado en los dos últimos años, coincidiendo con el inicio de la inmunización de recién nacidos: de 691 positivos que había en la misma semana de la temporada 2022-2023, se han desplomado a menos de la mitad (314,3).

Por su parte, desciende la incidencia de covid-19 de 10,6 a 4,2 en Atención Primaria y sigue en un 0,6 % en centros hospitalarios. En este caso, la principal sintomatología se presenta en forma de tos, malestar general y dolor de garganta.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los empleados de Alcampo degustando los churros de Valdés

Churros de Cambre para celebrar el 40 aniversario de Alcampo
Noelia Díaz
El ideal gallego

El plan de paz de Putin: el reconocimiento del Donbás y Crimea tras negociar con EEUU
EFE
Juanfran Pérez Llorca, nuevo President de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca, nuevo president de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox
EFE
Los bomberos intervienen en un incendio en la calle San Isidoro

Muere una persona y otra resulta herida de gravedad en un incendio en A Coruña
Dani Sánchez