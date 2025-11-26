Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Sánchez augura la inocencia de García Ortiz: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

Efe
26/11/2025 09:53
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha augurado este miércoles en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será declarado finalmente inocente.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha recalcado aludiendo así a su convencimiento de que prosperará el previsible recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional tras el fallo de inhabilitación decidido por el Tribunal Supremo, al que ha criticado veladamente por el hecho de que aún no se conozca la integridad de la sentencia.

Sánchez ha respondido así a la pregunta de Feijóo de si va a pedir perdón a los españoles por haber dicho, antes de conocer la condena a García Ortiz, que alguien debía pedirle perdón al fiscal.

"Visto lo visto, usted va a pedir perdón", ha dicho Feijóo, quien ha calificado la situación de "bochorno" y ha acusado a Sánchez de ser cada vez "más peligroso para la democracia española".

