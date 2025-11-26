Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Audiencia Nacional pide al PSOE los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024

Efe
26/11/2025 13:48
Dinero en efectivo
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan en el marco de la investigación sobre los abonos en metálico del partido al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

El magistrado, que investiga estos pagos en una pieza separada de la parte del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional, ha adoptado esta decisión en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía, en el informe donde solicitaba esta diligencia, consideraba que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El fiscal también solicitaba otras diligencias como pedir a la UCO un informe sobre la información incautada a los investigados en dispositivos electrónicos, que contengan "mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos" relativos a presuntos pagos en efectivo. El juez indica que resolverá en una resolución aparte.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico

Cazan a un vecino de A Coruña conduciendo a 181 kilómetros por hora en una zona limitada a 90
Redacción
elidealgallego-veggie

Santiago de Compostela, la ciudad más veggie de España
Contenido Patrocinado
Una persona sentada a la mesa con una cesta de Navidad

¿Cómo enviar desde A Coruña una cesta de Navidad?
Redacción
El ideal gallego

A Coruña abre el plazo de inscripción en los campamentos de Navidad en centros cívicos
Redacción