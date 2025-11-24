Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Audiencia Nacional acuerda juzgar a Jordi Pujol por videoconferencia desde su casa

Efe
24/11/2025 13:03
Jordi Pujol
Jordi Pujol
EFE

La Audiencia Nacional ha acordado este lunes juzgar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio tras ratificar los forenses en una vista previa que su deterioro cognitivo le impide defenderse, por lo que los magistrados han anunciado que podrían revisar esta decisión en cualquier momento del juicio.

Los magistrados de la sección primera de lo Penal han adoptado esta decisión tras una breve deliberación después de escuchar en dicha vista previa al propio Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio y a los médicos forenses que le han examinado y que han ratificado que no estaba en condiciones de ser juzgado.

El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha preguntado a Pujol si sabía los motivos por los que se encontraba ante la Sala, a lo que el expresidente ha contestado que sí.

Posteriormente, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha preguntado al expresidente catalán si sería capaz de reconocer su firma en un documento, a lo que Pujol ha contestado que no se encuentra bien y que tiene ciertas "dificultades", pero ha afirmado: "Estoy a disposición del tribunal".

Te puede interesar

Los prebióticos ayudan a tener una piel más fuerte, equilibrada y luminosa

Los prebióticos: cuando la ciencia del microbioma se une al placer sensorial
Lara Fontela
Abrigo con flecos de Bimba y Lola

Las rebajas del Black Friday toman la delantera: primeras marcas con descuentos
Lara Fontela
RA8bHKL

Black Friday Galicia 2025: Los mejores chollos de este año recopilados
Contenido Patrocinado
Recogida de alimentos en un Gadis

Gadis reúne 220.000 kilos de comida durante La Gran Recogida para bancos de alimentos
Iván Aguiar