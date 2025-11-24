La Audiencia Nacional acuerda juzgar a Jordi Pujol por videoconferencia desde su casa

Jordi Pujol EFE

La Audiencia Nacional ha acordado este lunes juzgar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio tras ratificar los forenses en una vista previa que su deterioro cognitivo le impide defenderse, por lo que los magistrados han anunciado que podrían revisar esta decisión en cualquier momento del juicio.

Los magistrados de la sección primera de lo Penal han adoptado esta decisión tras una breve deliberación después de escuchar en dicha vista previa al propio Jordi Pujol por videoconferencia desde su domicilio y a los médicos forenses que le han examinado y que han ratificado que no estaba en condiciones de ser juzgado.

El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha preguntado a Pujol si sabía los motivos por los que se encontraba ante la Sala, a lo que el expresidente ha contestado que sí.

Posteriormente, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha preguntado al expresidente catalán si sería capaz de reconocer su firma en un documento, a lo que Pujol ha contestado que no se encuentra bien y que tiene ciertas "dificultades", pero ha afirmado: "Estoy a disposición del tribunal".