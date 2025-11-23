Feijóo lanza un tiktok con recomendaciones "para poder vivir" y no para distraerse

Alberto Núñez Feijóo EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un nuevo vídeo en TikTok, en el que hace "recomendaciones para poder vivir" y llegar a fin de mes y no para distraerse, como recientemente ha subido a esta plataforma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de aconsejar lecturas de fin de semana.

Con aire desenfadado, Feijóo reaparece este domingo en TikTok para lamentar que el Gobierno no haya bajado el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y para anunciar que el PP presentará en el Congreso de los Diputados una nueva iniciativa que pedirá la rebaja del IVA de los huevos.

"Hay recomendaciones para distraerse, y están bien, pero permitidme que hoy las mías sean para poder vivir", dice en el vídeo en el que critica que el Ejecutivo no haya eso caso a la proposición no de ley del PP aprobada en el Parlamento y que pedía bajar el IVA de determinados alimentos.

Feijóo incide en que la carne y el pescado han subido más de un 40 % y "el Gobierno no ha hecho caso y ahora hay que sumar otros productos como los huevos, que han subido un 78 % y por eso lo volveremos a llevar, para que se vote".

"Ya bastante complicado está todo para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes", incide tras ironizar con su aparición en redes para recomendar medidas para vivir.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha añadido, a través de un comunicado, que el PP ha vuelto a llevar al Congreso una iniciativa para pedir la bajada del IVA del 10 al 4 % en la carne y el pescado, y en aquellos productos básicos y frescos para que se reduzca del 4 al 0 %.

Ha criticado que los españoles hayan perdido poder adquisitivo, frente a Portugal que ha mejorado en ocho puntos, y ha lamentado que Sánchez esté solo preocupado por "atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena a su fiscal general del Estado".

"Lo que le preocupa es tapar las más de 30 personas de su entorno que están implicadas en casos de corrupción", ha recalcado.