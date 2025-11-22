Mi cuenta

El Ideal Gallego

España

Juan Carlos I asiste al almuerzo familiar por el 50 aniversario de la monarquía

Efe
22/11/2025 15:40
Juan Carlos I
El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al Palacio de El Pardo
EFE

 Juan Carlos I ha asistido este sábado a un almuerzo familiar junto a los reyes en el Palacio Real de El Pardo, con motivo del 50 aniversario de la reinstauración de la Monarquía.

La celebración privada ha tenido lugar un día después de la conmemoración oficial, a la que el rey emérito no fue invitado, y de que la reina Sofía recibiera el Toisón de Oro en un acto institucional.

Poco después de las 13 horas ha llegado Don Juan Carlos, que ha saludado desde el vehículo a los periodistas apostados ante una de las entradas, sin hacer declaraciones, mientras que Don Felipe y Doña Letizia han sido los últimos en llegar junto a sus hijas, ya cerca de las 14 horas.

Según confirmaron a EFE fuentes del entorno, también estaba prevista la asistencia de la reina Sofía y la práctica totalidad de los familiares, como las infantas Elena y Cristina y sus hijos.

Se esperaba un formato similar al desarrollado hace dos años en la celebración familiar privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor que tuvo lugar también en el Palacio de El Pardo, y para la que el rey Juan Carlos llegó a Madrid el mismo día del encuentro y al término del cual regresó a Abu Dabi, donde reside, sin pernoctar en la capital.

Juan Carlos I decidió finalmente asistir a la reunión familiar tras sopesar si lo hacía o no, después de que no fuera invitado a los actos institucionales de este viernes en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados en conmemoración de los 50 años de su proclamación como rey.

La razón por la que el monarca emérito no ha sido invitado a estos actos es porque renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales. Desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, un "exilio" provocado por los escándalos personales y financieros, del que regresa puntualmente de forma privada.

Este pasado martes transmitió su agradecimiento a los que le apoyaron hace 50 años cuando fue proclamado rey y pidió el mismo apoyo para su hijo, Felipe VI, "en este difícil cometido", en un mensaje que fue leído en un acto celebrado en Madrid.

"Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio", recordó también en su mensaje.

