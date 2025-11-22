Asturias decreta dos días de luto por la muerte de los dos mineros en Cangas del Narcea

Los servicios de Emergencias y la Guardia Civil en el lugar donde dos trabajadores han fallecido EFE

El Gobierno de Asturias ha declarado dos días de luto oficial en señal de duelo en toda la comunidad por los dos mineros fallecidos ayer en una explotación ubicada en Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea.

Según ha informado este sábado el Ejecutivo asturiano, el plazo del luto comenzará a las 16:00 horas de este sábado y finalizará a la misma hora del lunes.

Durante este período, las banderas de exterior de los edificios de las administraciones públicas ondearán a media asta, y las de interior lucirán un crespón anudado a la moharra, la punta del mástil.

También se reducirá la actividad pública del Ejecutivo, y se anularán aquellas cuestiones que tengan carácter lúdico o festivo.

La Junta de Castilla y León también declarará luto oficial durante el mismo tiempo.

Los dos mineros, Óscar Díaz Rodríguez, vecino de Cangas del Narcea, y Anilson Soares de Brito, de Villablino (León), fallecieron sepultados por un derrumbe ocurrido la tarde del viernes en la mina de antracita de Tyc Narcea, en la localidad canguesa de Vega de Rengos, en el suroccidente asturiano.

El Gobierno de Asturias ha reiterado su pésame a las familias, amistades y compañeros de los dos fallecidos, a la vez que ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han participado o colaborado en las labores de rescate.

La mina derrumbada en Cangas del Narcea había sido inspeccionada este jueves

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha detallado que la mina de Cangas del Narcea en la que han muerto dos trabajadores tras el derrumbe de la explotación había sido inspeccionada varias veces, la última este mismo jueves.

En declaraciones a los medios en las inmediaciones de la mina de Vega de Rengos, gestionada por la empresa TyC Narcea, el consejero ha indicado que se había realizado una "revisión exhaustiva" de la minería privada en todo el Principado tras el accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos

En esta explotación en concreto se llevaron a cabo "diferentes inspecciones". "De hecho la última fue justamente ayer", ha añadido, defendiendo que "todas las actuaciones que han realizado los inspectores" reflejaron que "todo estaba en una situación normal".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha sostenido que la mina derrumbada este viernes "lo tiene todo regla" y que, a raíz del accidente de Cerredo, se realizó "una revisión de toda la actividad minera en la minería privada".

"Se hizo una revisión completa y a fondo y esta mina no tenía absolutamente ningún problema, todos los permisos en regla y estaba más que revisada" ha añadido, recordando que tras el accidente de marzo se paralizó la actividad minera y posteriormente se fue recuperando, llegado incluso a autorizarse la utilización de explosivos en las minas.

AÚN NO SE SABEN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

Preguntado por las causas del accidente, el consejero de Ciencia ha pedido prudencia y que ahora se deje trabajar a los efectivos de la Brigada de Salvamento, ya que hay una tercera persona en paradero desconocido.

"Hay que dejar también avanzar el tiempo para conocer muy bien las causas que han producido este fatal accidente", se ha limitado a decir Sánchez.