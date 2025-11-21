Mi cuenta

España

Pérez Llorca dice que fue una "coincidencia" que hablase con Pradas y Mazón sucesivamente el día de la dana

Agencias
21/11/2025 13:56
Juanfran Pérez Llorca atiende a los medios de comunicación
Juanfran Pérez Llorca atiende a los medios de comunicación
EFE

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que fue una "coincidencia" que hablase de forma sucesiva el día de la dana con la exconsellera Salomé Pradas y con el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Según han explicado fuentes judiciales presentes en la declaración como testigo este viernes de Pérez Llorca ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana, el también alcalde de Finestrat (Alicante) ha asegurado que se encontraba en Villajoyosa aquel día, que habló con Mazón a las 18:57 horas (del 29 de octubre de 2024) tras haber visto unas imágenes en una cafetería, cree que de Utiel (Valencia), y que éste le respondió que por la mañana había habido problemas en la comarca de La Ribera.

En esa conversación, Mazón no le dijo dónde estaba, ha agregado.

La jueza ha informado al testigo de que la exconsellera Salomé Pradas aportó un acta notarial con las llamadas que realizó aquella jornada en la que aparece un intento de comunicación con Pérez Llorca a las 18:57 horas, una llamada posterior exitosa de 14 segundos y una tercera en sentido inverso, es decir, realizada por Pérez Llorca a Pradas, de 9 segundos.

Mazón, en la presentación de ayudas para afectados de la DANA

El dueño de El Ventorro dice que Mazón se fue entre las 18.30 y las 19.00 horas el día de la dana

A juicio de la instructora, Pradas intentaba ponerse en contacto con Mazón y, al no lograrlo, llamaba a personas cercanas, como Francisco González, director general de Comunicación; José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President; o el propio Llorca, cuyo nombre estaba guardado en el móvil de Pradas como 'JuanFran Mazón'.

Pérez Llorca ha negado esta tesis, ha asegurado que Pradas no le dijo que tuviese problemas para hablar con Mazón ni le pidió que lo hiciese por ella. Según ha señalado el secretario general del PP valenciano, este cruce de llamadas fue una "coincidencia".

El candidato a la Presidencia de la Generalitat ha accedido al juzgado de Catarroja directamente desde el aparcamiento, un asunto sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha indicado que no se ha cursado petición alguna, ni por tanto tampoco se ha emitido autorización para ello.

