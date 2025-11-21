El PP avisa de que Sánchez está "construyendo el relato" para indultar al fiscal general

Elías Bendodo, durante una comparecencia

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha avisado este viernes que el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están "construyendo el relato" para indultar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En la presentación del II Foro de Grandes Ciudades del PP, Bendodo ha denunciado que el fiscal general del Estado ha sido condenado "por ser un elemento más de la guerra sucia de Pedro Sánchez contra los que no piensan como él, es decir, contra sus adversarios políticos".

El dirigente del PP ha considerado que Sánchez debería dimitir y convocar elecciones, después de "proclamar la inocencia del fiscal general del Estado, asumiendo el papel de poder judicial, dictando sentencia absolutoria".

"No hay nada más peligroso que un gobierno atacando a la independencia del poder judicial como estamos viendo en las últimas horas. Atacar a la democracia es poner en cuestión la independencia judicial", ha remarcado.

Según Bendodo, "están construyendo la pedagogía del indulto al fiscal": "Los españoles ya sabemos cómo funciona el sanchismo y cómo empieza a construir un relato para llegar después a una conclusión. Esperamos que esta noticia no se pueda producir".

El dirigente del PP ha denunciado que "todos los que no piensan y opinan" como Sánchez "son perseguidos" con "todos los resortes del Estado, incluido el fiscal general".

Sin embargo, ha subrayado que, "por suerte, la independencia judicial ha parado los pies al fiscal y a Pedro Sánchez".

Para Bendodo, a Sánchez "solo le quedan dos cosas: Un CIS trucado y el comodín de Franco, con eso piensa llegar hasta final de legislatura".

Foro de alcaldes del PP en Burgos

Bendodo ha acudido a Barcelona para presentar el II Foro de Grandes Ciudades del PP, que se celebrará los próximos 28 y 29 de noviembre en Burgos, donde se reunirán los 35 alcaldes populares de ciudades de más de 100.000 habitantes.

Le han acompañado las alcaldesas de Valencia, María José Catalá; y Santander, Gema Igual; y los alcaldes de Badalona y Castelldefels (Barcelona), Xavier García Albiol y Manu Reyes, respectivamenteoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

En este foro se abordarán cuestiones como la seguridad, la inmigración, la vivienda, el empleo o la fiscalidad, debates que el Gobierno "se niega a afrontar", ha afirmado Albiol.

Reyes ha reivindicado la "buena gestión de los alcaldes del PP" como "contrafuerte" a un Gobierno "que no gobierna", mientras que la alcaldesa de Santander ha lamentado el "abandono" del Ejecutivo central a los municipios.

Catalá ha denunciado la "parálisis" del Gobierno y ha puesto en valor el "cambio" producido en Valencia en los últimos dos años desde que el PP gobierna, al tiempo que Sirera ha criticado que los últimos gobiernos de izquierdas de Barcelona la han convertido en "una ciudad degradada" que "lidera las listas de delincuencia, ocupaciones, precio desorbitado de la vivienda o impuestos".