El dueño de El Ventorro dice que Mazón se fue entre las 18.30 y las 19.00 horas el día de la dana

El dueño del restaurante El Ventorro de València, donde el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana el día de la dana, ha asegurado este viernes en su declaración ante la jueza que Mazón llegó al local entre las 14:15 y las 14:30 horas y que ambos salieron entre las 18:30 y las 19 horas.

Según han informado a EFE fuentes presentes en la declaración, que realiza en calidad de testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre la gestión de la dana , el hostelero valenciano ha explicado que el president llegó sin escolta y que comió en un reservado ubicado en la primera planta, que no está completamente cerrado y que tiene un cuarto de baño propio.

Ha asegurado que recuerda la hora a la que ambos salieron del local -nunca después de las 19 horas- porque sus trabajadores dejaron el restaurante aproximadamente a las 18:10 y él se puso a repasar facturas.

El propietario del restaurante ha explicado que calcula que entró unas siete u ocho veces al reservado y que en ninguna ocasión vio a Mazón levantado ni hablando por teléfono, y que tampoco vio que Vilaplana tuviese ningún ordenador portátil sobre la mesa.

El local dispone de wifi, pero no le pidieron la clave, y tampoco había ni televisión ni radio disponible para los comensales.

Ha confirmado que subió unos papeles para que el president los firmase. Desde la Generalitat alguien llamó al restaurante para informar de que una persona se desplazaría a llevar un sobre a Mazón; dicho sobre fue llevado al reservado por el propietario, que se retiró un instante y pasó minutos después a recoger el sobre con los documentos ya firmados.

Según su testimonio, entró por última vez al reservado alrededor de las 17 horas, momento en el que cree que pudo terminar la comida.

Cuando abandonaron el local, el propietario les acompañó a la puerta y Mazón y Vilaplana salieron solos, sin que pudiese ver ningún servicio de escolta.

A preguntas de los letrados de las acusaciones este testigo ha explicado que la reserva de la mesa se hizo desde la Generalitat, pero que se le indicó que la factura de la comida la enviase al partido.

Varios letrados han pedido a este testigo la factura y una fotografía de la sala, cuestiones sobre las que la jueza instructora deberá resolver.

La indumentaria del president

Sobre la indumentaria de Mazón, el dueño de El Ventorro ha explicado que llevaba una chaqueta oscura, sin corbata, y que salió con la misma chaqueta. No recuerda haberle visto con jersey ni tampoco tiene constancia de que se cambiase de ropa en su restaurante.

Este punto de la declaración genera dudas respecto a lo que declaró el pasado 3 de noviembre Maribel Vilaplana. La periodista, que declaró también en calidad de testigo, dijo que el president vestía una americana al inicio de la comida y que, en el transcurso de la misma, se la quitó y se puso un jersey, aunque aseguró que no sabía si era el mismo con el que llegó al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

Al ser preguntada por este asunto, Vilaplana se mostró incómoda y preguntó a los letrados que la interrogaban si estaban insinuando que el president se desvistió en su presencia.