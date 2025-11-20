Dos activistas de Femen irrumpen a pecho descubierto en la entrada de la misa por Franco

Una de los dos activistas de Femen que protestan con motivo de la misa de la misa organizada por la Fundación Francisco Franco Víctor Lerena

Dos activistas de Femen con el pecho descubierto han irrumpido esta tarde con gritos contra "el fascismo" en la puerta de una abarrotada parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, donde la familia de Francisco Franco y su fundación han organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

"Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" eran los lemas que gritaban y de las pancartas que han mostrado las activistas, que han sido recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que ha tratado de interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional.

"Señor, que no toque, que no toque", le han espetado las activistas, a quienes una mujer ha logrado arrebatar una de las pancartas -elaboradas en tela- y quienes han recibido algún empujón, algún insulto y algún tocamiento.

Finalmente, las dos jóvenes se han marchado por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas ha durado unos minutos.

Numerosos periodistas estaban apostados a las puertas de la parroquia, situada en el número 88 de la madrileña calle de Velázquez, y en cuya entrada se ha instalado una pequeña mesa para la venta de objetos relativos a Francisco Franco, con una bandera preconstitucional