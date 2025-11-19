Feijóo acusa a Sánchez de hacer de Ferraz una "cloaca" y haberla llevado a la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras el último informe de la UCO sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que Ferraz es una "cloaca" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberla llevado a la Moncloa.

Feijóo ha lanzado esta acusación en el cara a cara con Sánchez en la sesión de control al Gobierno del Congreso, y a la que el jefe del Ejecutivo ha respondido recordando la situación del dimitido presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y la detención este martes del presidente de la Diputación de Almería, José Aureliano García, del PP, en el marco de una investigación por la compra fraudulenta de mascarillas.

Sánchez ha reiterado su tolerancia cero contra la corrupción y ha asegurado que Feijóo no puede dar lecciones de ejemplaridad, y el presidente del PP ha considerado que la moción de censura con la que relevó a Mariano Rajoy al frente del Gobierno no fue para luchar contra la corrupción, sino "para la corrupción de su cuadrilla".