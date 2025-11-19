El hermano de Pedro Sánchez recusa a los magistrados que deben juzgarlo

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno EFE

El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha formalizado un incidente de recusación contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz que juzgarán la causa judicial de su contratación en la Diputación Provincial por la pérdida de imparcialidad objetiva.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, señala que los tres magistrados desestimaron su recurso de apelación contra la jueza instructora, Beatriz Biedma.

Todo ello, argumenta el letrado, en un trámite “tan esencial como es el relativo a la sustanciación y fallo del recurso de apelación contra el auto denominado de acomodación en procedimiento abreviado, deslizándose en su discurso valoraciones de sesgo probatorio que exceden en mucho del análisis del balance indiciario recomendable y predicable de esta especie de alzadas".

“Este presupuesto y la documental incluida, inspiradores de la recusación que se formula, se refuerzan además con la jurisprudencia en esta materia”, afirma.

El escrito recuerda que tres de los cuatro magistrados que firmaron el auto que resolvía la apelación serán quienes integren el tribunal de enjuiciamiento de este proceso, por lo que “han tenido acreditada intervención decisoria sustantiva en la fase de instrucción”, y sin embargo ahora “son designados para la celebración del juicio oral, acumulativamente”.

El texto remite a la jurisprudencia que considera que “la imparcialidad puede verse comprometida cuando el tribunal competente para la resolución del recurso adopta decisiones que suponen una valoración provisional de la culpabilidad que no ha sido previamente adoptada por el juez instructor, pues ello implica una toma de contacto con el material instructorio y una valoración del mismo desde esa perspectiva”.

El abogado insiste en que los magistrados recusados "ya han tenido un contacto previo con el 'thema dicidendi'" al resolver el recurso de apelación contra el auto que transformaba las diligencias en un procedimiento abreviado.

Este escrito de recusación se une al que presentó este lunes la defensa de Juan Cintas, que fuera directora del Área de Recursos Humanos en 2017, fecha de creación del puesto de trabajo de coordinador de las actividades de los conservatorios de Badajoz y la posterior concesión al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juicio se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial y, además de David Sánchez, está procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre.