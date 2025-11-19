El Congreso rechaza una moción del PP que acusaba al ministro Torres de "conducta impropia "

Ángel Víctor Torres, durante una intervención en el Congreso EFE

El pleno del Congreso ha rechazado, con la abstención de Vox, una moción del PP que achaca al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una "conducta impropia" y al que a los populares acusan además de un delito por mentir en la comisión de investigación sobre el caso Koldo.

La moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre "los principios democráticos, éticos y de transparencia que rigen la actividad política" del ministro Torres ha sido rechazada por 168 votos en contra, 145 a favor y 33 abstenciones.

La portavoz del grupo popular Mirian Guardiola ha acusado a Torres de mentir cuando dijo en el Congreso y el Senado que no conocía a Víctor Aldama y a Koldo García: "Mentir en el Congreso y en el Senado en una comisión de investigación es un delito tipificado en el Código Penal y ustedes tienen un ministro que está incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal".

Guardiola ha destacado que "lo que toca Pedro Sánchez se corrompe y no es casualidad" y ha preguntado a los diputados socialistas: "¿quién es el dueño de esta pocilga?. El dueño tiene nombre y apellido, se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, y desde luego no habrá perdón ni por parte de los españoles, ni de la historia, ni tampoco de sus cómplices".

Por el grupo socialista, la diputada María Dolores Corujo ha reprochado al PP que practiquen una "amnesia selectiva", ya que se afanan "en retorcer informes como si se tratara de una toalla mojada", en referencia a los de la UCO en el caso Koldo, mientras que ante la detención de altos cargos populares en Almería en relación con el caso Mascarillas no hay "ni un pestañeo por parte del PP".

Y ha insistido la diputada socialista que no hay conducta delictiva por parte del ministro Torres: "no hay trama, no hay corrupción, no hay nada de lo que ustedes llevan meses y meses contando por los pasillos como si fuesen cronistas de sucesos".

Vox ha justificado su abstención en el rechazo del PP a la enmienda presentada a esta moción, según ha explicado el diputado Andrés Rodríguez Almeida, quien ha indicado además que los populares carecen de credibilidad en la lucha contra la corrupción.

"El PP no quiere ni puede acabar con la corrupción. Si no pueden acabar con ella, al menos no molesten", ha dicho el portavoz de Vox, que ha aludido a la "estafa del bipartidismo".

Mientras, el grupo parlamentario republicano ha aconsejado al PP que empiecen en Valencia, "donde han sostenido a un presidente zombie", y por parte de Sumar, Gerardo Pisarello ha dicho a los populares que cuando tocan el tema de corrupción "se convierte en un boomerang que les estalla en la propia frente", como ha ocurrido con el caso de Almería, donde se ha convertido "en un tiro por la culata".