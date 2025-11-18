Zelenski visita por tercera vez España

La presidenta del Congreso muestra los restos de los tiros de Tejero durante el Golpe de Estado de 1981 al presidente Zelenski EFE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Congreso para reunirse con los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, la socialista Francina Armengol y el 'popular' Pedro Rollán, y para conocer algunas de las instancias más representativas del palacio de la Carrera de San Jerónimo, entre ellas el hemiciclo.

Zelenski, ataviado con un traje de chaqueta y pantalón, ha llegado a las 09.30 horas al Palacio del Congreso y ha entrado con toda su comitiva por el patio, donde ya le estaban esperando Armengol y Rollán.

Nada más salir del coche oficial, ha saludado a la prensa y al personal de la Cámara que se encontraba allí y ha posado junto a los presidentes del Congreso y del Senado en una foto de familia a la entrada del Palacio entre una nube de periodistas.

Durante su visita al Salón de Plenos, la presidenta de la Cámara Baja no ha desaprovechado la ocasión para mostrar a Zelenski los disparos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y explicarle que los conservan para evitar que un episodio similar vuelva a ocurrir en España.

Su reunión con el Rey Felipe VI

El Rey Felipe VI también se ha reunido con Zelenski, a quien ha trasladado el respaldo de España en "todos los ámbitos" frente a la invasión por parte de Rusia así como en su proceso de adhesión a la Unión Europea, según han informado desde la Casa del Rey.

El monarca ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al mandatario ucraniano, quien se encuentra realizando su tercera visita oficial a España desde la invasión rusa en febrero de 2022, y, tras reunirse en su despacho, le ha ofrecido un almuerzo en su honor.

Durante la reunión, según ha informado Zarzuela, Felipe VI "ha reafirmado el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario".

Por su parte, Zelenski ha expresado su agradecimiento a España "por su sincero apoyo a Ucrania en nuestra lucha contra la agresión rusa" en un mensaje en su perfil de Telegram tras reunirse con el Rey. "Apreciamos toda la asistencia que nos han brindado", ha añadido.

Instrumentos de cooperación con Ucrania

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha suscrito dos instrumentos de cooperación económica y financiera para apoyar la reconstrucción y desarrollo sostenible de Ucrania.

En el marco de la visita oficial a España de Zelenski, se ha sellado un memorándum de entendimiento sobre mecanismos de cooperación económica y financiera bilateral, al tiempo que ambos gobiernos han ratificado una carta de intenciones sobre el futuro acuerdo de cooperación técnica y financiera, ha detallado este martes Economía en una nota.

"Contra la crueldad de la guerra. Por la justicia y la paz. Estaremos con Ucrania, siempre", ha escrito Sánchez en un mensaje en las redes sociales que acompaña a las imágenes de ambos en la sala del museo donde cuelga el cuadro que evoca el bombardeo de la ciudad vasca por aviones de la alemania nazi, durante la Guerra Civil.

El memorándum de entendimiento establece el marco de cooperación para que las empresas españolas participen en proyectos estratégicos de reconstrucción en Ucrania, apoyados mediante instrumentos financieros que facilitan su ejecución.

El fondo para la internacionalización de la empresa española, explican, introducirá mayor flexibilidad en la evaluación de garantías ucranianas para proyectos reembolsables y financiará proyectos finalistas con donaciones, ambos hasta un límite de 100 millones de euros durante el periodo de reconstrucción.

Con estos instrumentos, subraya Economía en una nota, España reafirma "su apoyo a la soberanía e independencia de Ucrania, así como su compromiso activo en los esfuerzos internacionales para su reconstrucción".

Visita al Museo Reina Sofía

Durante su visita oficial, Zelenski acudió al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para contemplar el "Guernica" de Picasso, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha compartido impresiones sobre la obra del artista malagueño, símbolo del rechazo a la guerra.

Durante su visita a España de 2022, Zelenski pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil.

Entonces lo comparó con la situación de su país, atacado por Rusia: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937", aseveró.

Según ha dicho, ambos han recordado que Pablo Picasso dejó dicho que su cuadro no se exhibiera en España hasta que el país recuperara la libertad y la democracia, algo que no ocurrió hasta cuatro décadas después.