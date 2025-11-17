Mazón, sobre la tarde de la dana: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"

Carlos Mazón EFE

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes en el Congreso que "nadie sabía que la gente se estaba ahogando" ni de la magnitud "de lo que iba a ocurrir" durante la tarde del día de la dana en la que pasó varias horas comiendo con una periodista.

Mazón ha hecho esta afirmación durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la dana de la Cámara Baja a preguntas del diputado de Sumar Alberto Ibáñez.

El diputado le ha acusado de desaparecer de "la faz de la tierra" entre las 18:30 y las 19:43 horas de la tarde del 29 de octubre: "¿se metió dentro de la mochila con el jersey y el móvil?", le ha preguntado.

Le ha recriminado además que estuviera hablando de fútbol con la periodista con la que comió ese día en el restaurante "El Ventorro", mientras "la gente se ahogaba".

"Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando, es que nadie lo sabía", le ha repetido insistentemente Mazón a Ibáñez, quien le ha reprochado también que no atendiera a las "preemergencias" que, según ha dicho, hubo días antes de la tragedia.

Mazón, que ha asegurado haber asumido la "máxima responsabilidad política posible" con su dimisión, se ha mostrado convencido de que "nadie era consciente de la magnitud de lo que iba a ocurrir".