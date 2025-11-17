Jordi Pujol evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que sigue ingresado

Jordi Pujol EFE

El exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha explicado que su padre está estable y evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que sigue ingresado desde este domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona Más información

En declaraciones a los medios este lunes, Oriol Pujol ha detallado que "la fiebre prácticamente le ha desaparecido, pero tiene un problema respiratorio, una insuficiencia respiratoria", que ha descrito como un poco aguda.

También ha asegurado que el pronóstico médico habla de estabilidad, y ha añadido que probablemente permanecerá ingresado "hasta el jueves".

"Es un cuerpo de 95 años, castigado, frágil y un poco débil", ha sostenido Oriol Pujol, que ha señalado que anímicamente está decaído, porque sufre dolores.

EL JUICIO EN LA AN

También ha indicado que se prevé que a partir el jueves pueda hacer vida normal si continúa evolucionando así y "afrontar todo lo que viene la próxima semana", en alusión al juicio previsto en la Audiencia Nacional a partir del 24 de noviembre.

Oriol Pujol ha asegurado que su padre es consciente de esta cita judicial y "es algo que tiene muy interiorizado", y ha subrayado que él quiere ir a juicio y dar detalles de las acusaciones que recaen sobre él y su familia.

Ha añadido que la familia y el propio Jordi Pujol prefiere "poder asistir al juicio desde Barcelona y evitar el desplazamiento y la ida y vuelta que supone estos casi 45 días de juicio entre el 24 de noviembre y finales del mes de mayo".

Ha recordado que aún no ha habido ninguna resolución de la Audiencia Nacional al respecto, al ser preguntado por si confía en que le dejarán comparecer y asistir al juicio telemáticamente: "Estamos aún pendientes".