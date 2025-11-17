Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Jordi Pujol evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que sigue ingresado

Ep
17/11/2025 12:23
Jordi Pujol
EFE

El exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha explicado que su padre está estable y evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que sigue ingresado desde este domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona

Más información

En declaraciones a los medios este lunes, Oriol Pujol ha detallado que "la fiebre prácticamente le ha desaparecido, pero tiene un problema respiratorio, una insuficiencia respiratoria", que ha descrito como un poco aguda.

También ha asegurado que el pronóstico médico habla de estabilidad, y ha añadido que probablemente permanecerá ingresado "hasta el jueves".

"Es un cuerpo de 95 años, castigado, frágil y un poco débil", ha sostenido Oriol Pujol, que ha señalado que anímicamente está decaído, porque sufre dolores.

EL JUICIO EN LA AN

También ha indicado que se prevé que a partir el jueves pueda hacer vida normal si continúa evolucionando así y "afrontar todo lo que viene la próxima semana", en alusión al juicio previsto en la Audiencia Nacional a partir del 24 de noviembre.

Oriol Pujol ha asegurado que su padre es consciente de esta cita judicial y "es algo que tiene muy interiorizado", y ha subrayado que él quiere ir a juicio y dar detalles de las acusaciones que recaen sobre él y su familia.

Ha añadido que la familia y el propio Jordi Pujol prefiere "poder asistir al juicio desde Barcelona y evitar el desplazamiento y la ida y vuelta que supone estos casi 45 días de juicio entre el 24 de noviembre y finales del mes de mayo".

Ha recordado que aún no ha habido ninguna resolución de la Audiencia Nacional al respecto, al ser preguntado por si confía en que le dejarán comparecer y asistir al juicio telemáticamente: "Estamos aún pendientes".

Te puede interesar

El ideal gallego

Afundación ofrece visitas gratuitas en familia a sus exposiciones para celebrar el Día Mundial de la Infancia
Redacción
Carlos Mazón

Mazón, sobre la tarde de la dana: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"
EFE
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"
EP
La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo

La propuesta del BNG para los VTC: sin paradas en la ciudad y contratados con al menos 60 minutos de antelación
Redacción