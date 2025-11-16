Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona

Ep
16/11/2025 13:12
Jordi Pujol
Archivo El Ideal Gallego

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se encuentra ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Família de Barcelona, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

El ingreso se produjo durante la tarde de este sábado y, en estos momentos, se encuentra en estado estable.

Se espera que su estancia en el hospital se pueda alargar cerca de una semana.

El expresidente, de 95 años, afronta próximamente el juicio previsto en la Audiencia Nacional para el próximo 24 de noviembre y su estado de salud había sido valorado para determinar si está en condiciones de asistir a la vista.

Según pudo saber Europa Press, fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas.

Te puede interesar

Dos miembros de equipos de emergencia caminan por las vías del tren

Un tren de mercancías descarrila en As Neves y deja un herido
EP
Las bailarinas con lazo de terciopelo de NAT que protagonizarán esta Navidad

Bonnie y Fiona, las bailarinas con esencia invernal
Natalia Alcayde
El ideal gallego

Anuel AA cancela su concierto de esta noche en A Coruña
Noela Rey Méndez
Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre

A Coruña, de lluvia día sí y día también al frío polar
Noela Rey Méndez