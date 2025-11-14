Mi cuenta

España

La UCO saca tres mochilas tras el registro en la sede de Acciona en Bilbao

Efe
14/11/2025 16:24
La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia
La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia
EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrando este viernes durante varias horas la sede de que tiene la constructora Acciona en Bilbao, y al terminar, los agentes han abandonado esas oficinas portando tres mochilas idénticas.

José Luis Ábalos

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo en el PSOE

Más información

A primera hora de la mañana, efectivos de la UCO han accedido al portal número 27 de la calle Alameda de Rekalde del centro de Bilbao, donde en su segundo piso está la sede de Acciona en la capital vizcaína. El registro ha terminado hacia las 15:15 horas.

Se da la circunstancia de que, en ese mismo portal de oficinas pero en el cuarto piso, tiene su sede el Partido Socialista de Euskadi.

Según fuentes próximas a la investigación, el registro se ha realizado de manera simultánea al que se ha desarrollando en la sede de la empresa Acciona en Madrid, en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Los agentes también han acudido a las instalaciones en Sevilla de una empresa relacionada con la trama para requerir documentación, y han registrado asimismo las cooperativas Noran y Erkolan, en San Sebastián.

Acciona es la adjudicataria de varias obras públicas en las que la UCO puso el foco en la investigación del Supremo a Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos, entre otros, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones públicas.

Uno de los informes apuntó al pago de "altas cantidades de dinero" a Ábalos y a su exasesor Koldo García presuntamente a cambio de contratos públicos, y habló de "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona"

