Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Íñigo Errejón procesado por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá

Efe
14/11/2025 13:51
Íñigo Errejón
Agencias

El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito.

El magistrado Adolfo Carretero ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento y que marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su auto el magistrado da veracidad al testimonio de la denunciante y afirma que los indicios contra Errejón "existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental, por lo que el procedimiento no puede ser archivado" en este momento.

Errejón pide investigar a Mouliaá por obstrucción a la justicia, por intimidar a testigo

Más información

Explica que "las posibles lagunas o contradicciones en su declaración -en referencia a Elisa Mouliaá-, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba".

Te puede interesar

La ministra y el conselleiro de Educación, durante su visita a la Universidad Laboral de Culleredo

La ministra y el conselleiro de Educación destacan el alto nivel de la Laboral para incluirla en la red de centros de excelencia de FP
Agencias
Real Academia Galega, en la calle Tabernas

Rianxo, pataqueiro ou bochinche: estas son as novas entradas no Dicionario da RAG
Redacción
El equipo de Endocrinología del Chuac, junto a representantes de Anedia, presentan la exposición

El Chuac inaugura una exposición para concienciar sobre la diabetes en niños y adolescentes
Redacción
Pasajeros a las puertas de la terminal de Alvedro

El aeropuerto de A Coruña supera el millón de pasajeros anual en su mes 'fantástico'
Lara Fernández