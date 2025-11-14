Bolaños asegura que la vuelta de Puigdemont no depende del Gobierno

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, este viernes, en un acto en A Coruña Javier Alborés

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió este vierneslas reformas que está promoviendo el Gobierno en el ámbito judicial para “no cronificar los problemas de siempre”, además de subrayar el aumento previsto de plazas de jueces y fiscales.

Lo hizo en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia a la clausura de la 39 Asamblea de la Asociación Francisco de Vitoria, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña.

Sobre esta asociación y otras, incidió en que desde el Gobierno se colaborará “con discrepancias y diferencias, pero con respeto” de cara a “trabajar de la mano”.

Además, con respecto a la ley de amnistía señaló también que la vuelta del expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont “no es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno”, aunque ve en el aval del abogado general de la Unión Europea (UE) “un paso muy importante para la validación definitiva de la ley”.

En declaraciones a los medios, también ayer, antes de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, Bolaños se refirió al aval dado por el abogado general de la UE a la amnistía como un “paso muy importante en la validación definitiva de la ley de amnistía a todos los efectos”.

No obstante, dijo que la vuelta de Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención en España dictada por el Supremo y que también está a la expectativa de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, no depende del Ejecutivo.

Bolaños pidió esperar a la sentencia del TJUE, y recomendó al PP “que lea antes de opinar y que piense antes de hablar” porque “así se evitarían el bochorno que tuvieron que protagonizar por dar una opinión absolutamente alejada de lo que decía el abogado general del TJUE”. El ministro insistió en que la ley de amnistía se hizo para garantizar la convivencia en Cataluña y para que “la mayor crisis que ha tenido nuestro país desde el punto de vista constitucional pero también social en Cataluña, se supere definitivamente”.

“Creo que los objetivos de esa ley ya están cumplidos. Con el tiempo se reconocerá”, destacó. Además, Bolaños consideró que las opiniones del abogado general de la UE “desautorizan por completo” las críticas de Partido Popular (PP) y Vox a la normativa.

“Muchas opiniones jurídicas en este país quedaron desautorizadas por completo”, señaló Bolaños. A su juicio, hay “mentes jurídicas muy brillantes” que quedaron “nubladas” por “motivos ideológicos” y ofrecieron opiniones que “no se compadecen con la realidad”.

Para Bolaños, hubo opiniones “de la derecha y la ultraderecha” que se están demostrando “alejadas del derecho” y que, reprochó, “tan mal han quedado”.

No obstante, recordó que su opinión no es vinculante y que el TJUE debe pronunciarse, aunque suele hacerlo en la misma línea que el abogado general.

Insistencia popular

La portavoz del PP, María Jesús Moro, insistió en sus críticas a la amnistía reiterando que se llevó a cabo “a cambio” de los votos de Junts a la investidura del presidente Pedro Sánchez, advirtió la parlamentaria del PP poniendo de manifiesto que el TJUE todavía debe emitir su sentencia, que será la que tenga efecto sobre el futuro del expresidente catalán, Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés.

En este sentido se dirigió al diputado de Junts, Josep Pagés, presente en la sala.

“Fue usted quien reconoció haber redactado la ley de amnistía”, señaló, añadiendo que el secretario general, Jordi Turull, también reconoció haber participado en su elaboración.

Además, indicó que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, “dijo que había cambiado votos por esa ley” en su declaración sobre la negociación. Bolaños respondió a este punto, señalando que la portavoz del PP indica que hay muchas personas que se “autoatribuyen” la “paternidad” de la ley.

A su juicio eso demuestra que la norma ya es un “éxito” porque nadie se atribuye la autoría de un fracaso.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, acusó al ministro de llevar a cabo “la mayor corrupción” de la democracia desde su “triple cartera” “otorgando impunidad a cambio de votos” con los indultos y la amnistía que, afirmó, han “cambiado las reglas” del juego democrático.

Por el contrario, Junts y ERC expresaron su satisfacción por el dictamen, aunque han intercambiado pullas.

“Ayer fue un mal día para aquellos que ni siquiera quieren pensar en el retorno del presidente Puigdemont a Cataluña, que son más de los que he dicho antes”, reprochó.