Sánchez considera "doloroso" que Juan Carlos I elogie a Franco cuando sigue habiendo fosas

El rey emérito Juan Carlos I EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que le parece "particularmente doloroso" que el rey emérito Juan Carlos I haga "loas al dictador Franco" en sus memorias cuando en España, ha añadido, "hay familias que todavía buscan los restos de sus familiares en las cunetas".

"Me resulta particularmente doloroso en un país donde hay familias que todavía buscan los restos de sus familiares en las cunetas de nuestro país escuchar al rey emérito hacer y dar loas al dictador Franco", ha señalado.

Sánchez ha respondido de esta manera a la líder de Podemos, Ione Belarra, durante su comparecencia en el pleno del Congreso para hablar entre otros asuntos de corrupción y del aumento de la inestabilidad legislativa tras la ruptura de Junts con el PSOE.

Belarra ha pedido a Sánchez que haga un referéndum sobre la monarquía y ha criticado en su intervención las memorias de Juan Carlos I, donde el rey emérito asegura que tuvo una "relación filial" con Franco y que este no ocultaba su "simpatía" hacia él, "incluso cierta ternura".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado a Sánchez que aproveche su intervención en la tribuna para "censurar a un jefe del Estado", algo que asegura que "no ha hecho jamás ningún presidente democrático de nuestro país".

Si él gobierna, ha señalado, liderará "un gobierno respetuoso con los jefes del Estado con sus luces y con sus sombras" y no dejará solo al actual rey Felipe VI "en ningún lugar de España".